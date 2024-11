Borut Pahor strt ob smrti nekdanjega varnostnika: »Ljudje mislijo, da imajo varnostniki pištolo. Najboljši imajo srce«

Nekdanji predsednik republike, Borut Pahor, se je na družbenem omrežju instagram poslovil od svojega dolgoletnega prijatelja in prvega varnostnika Marjana Skarlovnika, ki je izgubil bitko z rakom.

V ganljivem zapisu je Pahor obudil spomine na skupna leta sodelovanja in prijateljstva ter poudaril, kako pomembno vlogo je Skarlovnik odigral v njegovem življenju.

»V nebesa je za vedno odšla dobra duša Marjana Skarlovnika. Rak, prekleti rak. Pred točno 24 leti je kot moj prvi varnostnik stopil v mojo pisarno predsednika Državnega zbora, ostal z mano do konca najinih karier in postal moj odlični prijatelj,« je zapisal na instagramu.

»Prehodila sva celo Slovenijo, prekolesarila še pol Istre, pretekla polovico sveta. Bil je vedno in povsod zraven in jaz sem vedel, da je vse v redu. Vedno je bil tako pozoren do Tanje in Luke. Ljudje mislijo, da imajo varnostniki pištolo. Najboljši imajo srce,« je končal ganljivi zapis.