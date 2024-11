Pahor o Plestenjaku: »Vseeno mi gre tip na živce«

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor se je po predsednikovanju podal tudi v voditeljske vode, saj vodi podkast. Do danes je v podkastu gostil že številne zanimive goste. Kot je razkril na Instagramu, ga danes snema z Janom Plestenjakom, ki se po premoru ponovno več pojavlja v medijih.

Pahor se je na pogovor očitno zelo dobro pripravil. V svoji objavi na družbenem omrežju je razkril, da je na poti iz Bakuja domov prebiral različne stvari o Plestenjaku. Četudi se poznata dolgo in dobro, verjame, da je zmeraj možno najti o kom kaj zanimivega. »Recimo to, da me je ta tip dvakrat premagal, ko sta dve vplivni reviji tistega časa izvedli glasovanji za najlepšega Slovenca. Leta 1997 naju je oba premagal Goran Karan, leta 2000 pa Jure Košir. Šele leta 2004 sem mu izpred nosa odnesel prvo mesto v glasovanju ene od komercialnih televizij za najbolj simpatičnega Slovenca. Vseeno mi gre tip na živce, ker me je nekaj znank, ki vedo za snemanje, prosilo, naj jim prinesem njegov podpis & kaj takega. Baje je njegov podpis vreden za deset mojih,« je zapisal Pahor, ki bo očitno moral na snemanje prinesti tudi prazne listke in pisalo.

Pahorju se na potovanjih v tujini dogajajo zanimive reči. Ena še posebej zanimiva se mu je zgodila, ko je tekel ob obali Kaspijskega morja, saj je zagledal truplo.