Borut Pahor odprl škatlo spominov svoje pokojne mame (FOTO)

»V kleti sem končno odprl škatlo s starimi revijami, ki sem jo prinesel domov po slovesu moje mame. Jaz se za osebne arhive nikoli nisem zanimal in nič shranil. Mama pa je. In v škatli je kaj videti! Izrezke iz revij in časopisov vse od leta 1987 naprej. Omarija. Vseh sort. Bomo vsake toliko kaj objavili,« je na instagramu objavil nekdanji predsednik Borut Pahor.

Pahorja je pred štiridesetimi leti, leta 1985, fotografiral modni fotograf Stane Jerko. Takrat se je Pahor v reviji predstavil kot maneken. Pod fotografijo je bil zapis, da se je Pahor kot 22-letni študent prijavil na razpis Centra za sodobno oblačenje, kjer so potrebovali manekene in fotomodele za modne revije ter časopise. »Takrat je bil še mlad in na trenutke tudi malce negotov,« je dejal Jerko pred leti za revijo Lady.

Ob tem je Pahor zapisal, da je iz arhiva shranjenih člankov, ki jih je vestno zbirala njegova pokojna mama Iva Pahor Martelanc, najprej objavil intervju s fotografom Jerkom, ki je Pahorju pred dvema letoma povedal, da je Melania Trump prišla na eno prvih snemanj k njemu prav tedaj, ko je Pahor odhajal. »Žal se morebitnega srečanja z njo ne spomnim,« je zapisal Pahor in dodal: »Ah, ta leta.«