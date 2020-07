Mlado mamico ganili do solz

Fantje pripravljajo nove avtorske skladbe in komaj čakajo, da jih bodo delili s poslušalci. FOTO: ARHIV SKUPINE

Pred dnevi stain njen partner, član glasbene skupine Nova pot – New Way, postala mama in oče. Dejstva, da gre za zelo poseben dogodek, se zavedajo vsi člani omenjene zasedbe, ki je ob tej priložnosti poskrbela za čudovito in ganljivo presenečenje v murskosoboški porodnišnici, kjer je dojenček prijokal na svet.Srečni očka Jernej je s kolegiinobiskal murskosoboško porodnišnico, v kateri je njegova partnerica rodila sina. V preddverju so za Andrejo zapeli pesem Stand By Me, ki jo je leta 1961 prepeval ameriški zvezdnik. Ganljiv odziv novopečene mamice so posneli, posnetek pa je že zakrožil med Slovenci.Skupino Nova pot sestavljajo odlični glasbeniki, ki so se združili iz dveh skupin, iz Štajerskih fakinov in Gin banda.Izkušeni fantje imajo za sabo izjemno število nastopov, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po vsej Evropi. Čeprav je skupina nastala na novo, pa so ljudje očarani nad njihovo kakovostjo. Njihov repertoar je namreč obsežen, pester, poleg tega znajo fantje zadovoljiti še tako zahtevne poslušalce.Na njihovem kanalu na​ youtubu lahko spremljamo priredbe, ki so nastale v času karantene, ter odzive na videoizdelke, ob katerih tudi originalni avtorji in svetovni glasbeniki hvalijo njihov trud. Trenutno igrajo na porokah, zabavah in upajo da jih epidemija ne bo ustavila.