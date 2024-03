Miša Molk spregovorila o hudi zdravstvenih težavah: Ta izkušnja me je na nek način močno otesala

Mama in hči, Miša Molk in Ula Furlan sta bili gostji podkasta Elle. Voditeljici Petri Windschnurer je priljubljena televizijka iskreno razkrila, kaj se ji je dogajalo v preteklosti. »Sama sem imela panične napade od verjetno preveč dela. Danes bi temu rekli 'burn out' (izgorelost, op. a.). Mi tega takrat še nismo poznali. Ko sem bila v istem času mama, partnerica in sem imela zelo veliko dela tudi v službi. Ta izkušnja me je na nek način močno otesala, da ni treba vsega takoj, vsega 100 %, ampak toliko kot zmoreš. In da je treba reči 'ne', treba je reči 'nimam časa', 'ne utegnem', 'bom jutri ali pa nikoli',« je povedala.

Njena hči pa je spregovorila o nasvetih svoje znane mame. »Sama jih zdaj cenim. Nikoli prej se v življenju npr. nisem znala strinjati z navodilom, da človek v nepospravljeni sobi ne more delati, razmišljati ali ustvarjati. Pri štirinajstih letih se mi je to zdelo precej vprašljivo. Zdaj pa se popolnoma strinjam, saj sama pri sebi vidim, da če stanovanje ne funkcionira, če delovna površina ni namenjena delu, misel enostavno ne bo stekla.«