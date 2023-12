Čustvena Miša Molk: Trinajst bo vedno najljubša cifra (Suzy)

Ko je trinajstega decembra njena edinka dopolnila 40. rojstni dan, je Miša Molk ganjeno pobrskala po družinskem albumu in s sledilci delila nekaj svojih najljubših fotografij s hčerko. »Uspelo nama je. Da se spoštujeva in se imava radi. Na tvoje zdravje, ljuba mi Ula. Trinajst bo vedno moja najlepša cifra,« je zapisala ponosna mama.

Mala Ula z očkom in mamico. Foto: osebni arhiv/Facebook

»Kot nežen metulj si sedla na mojo kožo. In vztrajala. Da sem te prepoznala. Potuj ... Vase, med ljudi, med skrivnosti in tu pa tam preveri, kako se obnaša vreme,« ji je zaželela. Med izbranimi fotografijami je objavila tudi eno iz časa, ko je bila Ula še čisto majčkena in sta jo tako mama Miša kot zdaj žal pokojni očka Silvo Furlan gledala kot največji čudež in darilo svojega življenja. To je za legendarno voditeljico njena hči še danes, saj sta močno povezani in cenita svoje prijateljstvo.