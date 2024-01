Družinska Miša Molk, to so njeni najdražji (Suzy)

Miša Molk nam je prvič predstavila svojo družino. S hčerko Ulo sta nerazdružljiva naveza, h kateri sodita tudi sestra Tina in nečak Jure Jan. Praznični zaključek leta je vselej v znamenju druženja v najožjem krogu, a tokrat nas je legenda slovenske televizije spustila bližje kot poprej. Ob tem nam sporoča, da okoli nas nikoli ne bo vse v ravnovesju, čeprav si tega močno želimo.

Sestra Tina je Mišina zaupnica. Foto: osebni arhiv/Facebook

Družinska četverica, ki se ji je poleg mikavnih žensk pridružil še Mišin nečak Jure Jan. Foto: osebni arhiv/Facebook

»Če se nam uspe vsaj malo sprehoditi po notranjih blodnjakih, kot brskanje po sebi duhovito imenuje moja draga Meta, in iztisniti tisto najlepše in najboljše v nas, opustiti zamere, se odreči sovraštvu in pognati ne le veje strpnosti, ampak tudi udejanjene spoštljivosti, lahko vsaj v naših mikroodnosih poženejo listi, ki se bodo vzpenjali k soncu. Ni veliko za postoriti, zgolj pogledati v oči, najprej sebi in šele potem drugemu,« je zaobjela bistvo, s katerim so z ljubimi povezani v trdno celico.