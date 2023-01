Miro Cerar bo dobil vnukinjo

Eva in Nik sta se po letih življenja na Madžarskem lani preselila v Francijo. FOTO: INSTAGRAM

Konec lanskega leta je v javnosti kot strela z jasnega odjeknila novica, da bo nekdanji premier Miro Cerar kmalu postal dedek. Maja letos bo namreč prvega otroka povila njegova hči Eva Cerar, ki je novembra lani sledilcem na instagramu razkrila, da s partnerjem Nikom Henigmanom, rokometašem, ki igra v Franciji, pričakujeta otroka.

Veselo novico je s spletnimi prijatelji delil tudi mladi športnik, in sicer je objavil fotografije, posnete na Azurni obali, na njih pa diplomirana dietetičarka in rokometaš zaljubljeno opazujeta fotografijo z ultrazvoka. »Polovica mene, polovica tebe ... prihaja maja. Komaj čakam, da te spoznam,« je lani zapisal slovenski reprezentant. V trenutku velikega razkritja mladi par ni izdal, katerega spola je otrok, kar pa se je zgodilo nedavno, ko sta za najbližje pripravila zabavo, na kateri so zbrani izvedeli, ali se jima bo maja pridružila deklica ali fantek.

Miro Cerar ima iz prvega zakona hčer Evo in sina Miho, s partnerico Mojco pa imata triletno hčer Majo. FOTO: ARHIV REVIJE SUZY

V trenutku, ko so iz balona po zraku poleteli konfeti v rožnati barvi, je bilo jasno, da bo nekdanji premier maja v naročje stisnil prvo vnukinjo. Eva je Cerarjeva najstarejša hči, ki jo ima z nekdanjo partnerico Danico, s katero imata tudi sina Miha. S sedanjo partnerico Mojco Stropnik ima nekdanji predsednik vlade še triletno hčerko Majo.