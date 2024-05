Miha Hercog navdušil s fotografijo, na kateri je s hčerko. Ljudje se strinjajo, da je prava lepotica (FOTO)

Čeprav sta se Miha Hercog in Saša Lendero pred časom razšla, ju nekatere stvari še vedno povezujejo. Enda izmed njih je glasba. Nedavno smo ju lahko videli na posnetku, na katerem je Miha prijel za kitaro, Saša pa je zapela. Povezuje pa ju tudi njuna hčerka Aria.

Miha je na svojem instagram profilu objavil fotografijo, na kateri je z Ario, in z njo navdušil sledilce. K fotografiji je dodal ključnik #myworld, s čimer je želel povedati, da je hčerka njegov svet.

Marsikoga je fotografija tudi presenetila, saj je na njej videti, da je Arja že zelo velika. Kako zelo se je spremenila, lahko vidimo, če si pogledamo še spodnjo, ki jo je Saša objavila pred enim letom.

Aria je letos obiskovala zadnji razred osnovne šole. Saška je ob začetku šolskega leta razkrila, da je po tihem obžalovala, da je prerasla njeno naročje.

»Še zadnji ... prvi dan osnovne šole! Naslednje leto bodo osnovnošolske klopi le še lepi spomini na dogodivščine in ustvarjena prijateljstva. Tokrat je nisem pospremila do šole, saj mi je včeraj malo v zadregi namignila, da sva bila že lani z Miho edina starša, ki sta "osmarko" spremljala do šolskih vrat in da to ni bilo ravno cool. Vseeno sem se zbudila skupaj z njo, ji pripravila malico (ponoči sem spekla svež kruh za sendvičke), ji pomagala pri frizuri, jo močno objela in potihem obžalovala, da je že zdavnaj prerasla moje naročje... Še en tesen objem in "srečno, srček moj! Imej se lepo,« je Saša zapisala ob začetku Arijinega zadnjega razreda osnovne šole.