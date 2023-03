Miha Hercog in zmenek v troje

Pari v šovu Poroka na prvi pogled že skrbijo za pestro dogajanje pred kamerami, zato imajo tudi komentatorji v oddaji Poroka na drugi pogled precej veliko dela. Kaže, da je tudi njihova ljubezenska zgodovina zelo pestra, sveže ločeni Miha Hercog, ki je v začetku leta javno oznanil, da sta se s Sašo Lendero razšla, pa je spregovoril o svojem najbolj nenavadnem zmenku v življenju.

Glasbeni producent je dejal, da ga je malo sram govoriti o tej ponesrečeni prigodi, a je pozneje le priznal, kaj se je zgodilo, da še danes pomni ta nenavadni zmenek. »Mislim, da sem bil star okoli 18 let in sta mi bili všeč dve dekleti, čeprav eno veliko bolj. Ampak sem se z obema nekako najstniško spogledoval. Eno je bilo iz naše vasi, drugo pa iz mesta. Pozneje se je zgodilo, da sem eno od simpatij povabil k sebi domov, in ko sem jo čakal na avtobusni postaji, sta na moje začudenje izstopili obe. Očitno sta se na avtobusu spoznali in beseda je dala besedo. Seveda sta me obe načevljali,« se spominja Miha.

Na njegovo začudenje pa se je zgodba le srečno razpletla. »S tisto, ki mi je bila takrat bolj všeč, sva še danes prijatelja. Je pa bila to zelo dobra šola, da na dveh stolih ni mogoče sedeti,« je pripoved v smehu sklenil glasbeni producent.