Mia Skrbinac le spregovorila spornem intervjuju z Mišo Molk

Zagotove se še spomnite, da je bila igralka Mia Skrbinac kone lanskega novembra deležna veliko pozornost javnost po intervjuju, ki ga je na nacionalni televiziji z njo opravila voditeljica in urednica Miša Molk. Slednja je med intervjujem izpostavila igralkino spolno usmerjenost in jo, po njenem odzivu sodeč, s tem neprijetno presenetila. Molkova je kasneje dejala, da je med pripravami na intervju omenila tudi Miino sodelovanje v pogovoru v Pritličju, kjer je igralka že spregovorila o svoji spolni usmerjenosti.

Po odmevnem intervjuju voditeljice z igralko je na naslov varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija Ilinke Todorovski prispelo 23 kritičnih odzivov na oddajo Z Mišo.»Njena reakcija je bila že po mojem prvem vprašanju krčevita in nejasna in, namenoma ali ne, zbegana. Nikakor ne smem insinuirati, koliko je bila tudi zaigrana, čeravno me njeno obnašanje pred in po snemanju k temu napeljuje. Ne morem pa tega dokazati, kot tudi ne, kdo je bil zares izigran v tem pogovoru,« je zapisala Miša Molk in dodala da se ji zdi, da je igralka izkoristila pogovor in njo osebno za še en, njej pomemben dokaz, ki ga bo potrebovala na sodišču, kako zelo ranjena je. Skrbinčeva je namreč igralca in profesorja igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Matjaža Tribušona prijavila zaradi spolnega nasilja in šikaniranja.

Zdaj je za časopis Večer o tem prvič javno spregovorila Mia Skrbinac in zavrnila več voditeljičinih trditev. Zatrdila je, da je na sestanku pred intervjujem jasno povedala, da o svoji spolni usmerjenosti in identiteti ne želi govoriti. Dodala je, da ob tem, ko je Miša Molk med intervjujem to vseeno omenila, ni bila v zadregi zaradi 'outiranja' na nacionalni televiziji, temveč zato, ker je bilo s postavljenim vprašanjem izdano moje zaupanje. Svojo izjavo za Večer pa je sklenila z odzivom na obtožbe, da so bili njeni odzivi v oddaji zaigrani: »Moram se sicer zahvaliti za kompliment, a priznati, da kljub vsem igralskim izkušnjam tako dobra igralka vseeno nisem.«