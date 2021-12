Varuhinja po intervjuju Miše Molk z Mio Skrbinac: Naredili so dve napaki

Po odmevnem intervjuju voditeljice Miše Molk z igralko Mio Skrbinac je na naslov varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija Ilinke Todorovski prispelo 23 kritičnih odzivov na oddajo Z Mišo. Na spletu je bilo kritik na račun Molkove še mnogo več.

V novembrskem poročilu je varuhinja razkrila skupne imenovalce odzivov. Šlo je za to, »ali je voditeljica z vprašanjem o gostjini spolni identiteti prestopila mejo dopustnega, ali ni šlo za poseg v nedotakljivo polje intimnega. Ali bi bilo pravilneje, če bi ta del pogovora – zaradi posega v zasebnost – pred predvajanjem oddaje odstranili. Ali je bila programska vsebina pripravljena v skladu s poklicnimi merili in etičnimi načeli javnega medija in ali bi se moral za tak potek oddaje kdo opravičiti: voditeljica, uredništvo ali vodstvo RTV Slovenija.«

Plaz kritik na račun Molkove

V uredniškem odgovoru je Manica J. Ambrožič, ki je bila v času nastanka oddaje v. d. odgovornega urednika Informativnega programa, odgovorila, da voditeljica vabi v studio sogovornike z izjemnimi življenjskimi izkušnjami in da so pogovori vedno poglobljeni, odkriti in tudi provokativni. Pred oddajo sta Mia in Miša razpravljali o njenem profesionalnem in tudi zasebnem življenju. »Ob koncu snemanja sta se pogovarjali tudi o tem, da bi morda del oddaje, ki je nato tako močno odjeknil v javnosti, izrezali, a sta se nato strinjali, da oddaja izide takšna, kot je bila posneta. Tudi po prespani noči se je gostja Mia Skrbinac strinjala z objavo oddaje v celoti,« je pojasnila Ambrožičeva. Dodala je še, da je »oddaja vzbudila številne negativne odzive, spoštovana sogovornica, ki je seveda suvereno sprejela povabilo v oddajo, je med snemanjem izrazila stisko, a kljub izjemno težkim in osebnim temam je pogovor nadaljevala in z voditeljico sta prišli do konca oddaje. Na našo dolgoletno sodelavko, eno izmed najbolj izkušenih in prepoznavnih televizijskih ustvarjalcev pri nas, pa se je po objavi oddaje usul plaz izjemno žaljivih in podcenjevalnih verbalnih in slikovnih napadov in žalitev, kar je nedopustno.«

Jasno določeno, kaj lahko in kaj ne

Varuhinja je na podlagi vsega skupaj izdala mnenje in ocenila, da sta se primerili dve napaki. »V fazi priprave oddaje, ko je čas, da se za vsebinsko tekoč, poznavalski, poglobljen in zanimiv pogovor natančno definira ločnica med osebnim in intimnim, ki je sogovornik v javnem nastopu na javnem mediju ni pripravljen prestopiti. Ta faza je še pomembnejša v pripravi pogovornih oddaj, ki načenjajo vsebine osebne narave.«

Druga napaka pa se je zgodila v fazi postprodukcije, »ko je čas, da se programski ustvarjalec o potencialno sporni vsebini, ki bi iz katerega koli razloga lahko imela velik odmev, še zlasti če bi lahko pomenila prestopanje etične meje, posvetuje z nadrejenim urednikom. Ta faza je še pomembnejša, če gre za pogovorno vsebino, do katere imata voditelj pogovora in sogovornik čustven odnos in je kljub novinarjevi izkušenosti potrebna presoja tretjega, s kritične distance nevpletenega in izkušenega urednika.«