Gole fotografije Melanie Trump: tako se je odzvala nanje

V 45-sekundnem posnetku se sprašuje, zakaj je njena kariera v modnem svetu sporna, in poudarja, da moramo ceniti lepoto človeškega telesa.

V videu ni objavila svojih vprašljivih fotografij, je pa uporabila umetniška dela, kot so Michelangelov kip Davida, Lady Godivo Johna Colliera, kip Eve Jeana-Alexandra-Josepha Falguièreja in delo Paula Cezanna Kopalci (Les Grandes Baigneuses).

Zatrjuje, da bi morali spoštovati svoje telo in tradicijo umetnosti kot sredstva izražanja.

»Bolj sporno je vprašanje, zakaj so mediji izbrali skrunitev mojega načina slavljenja človeštva na modnih posnetkih.

Mar nismo več sposobni spoštovati lepote človeškega telesa?« pravi Melania in dodaja: »Morali bi slaviti naša telesa in ceniti brezčasnost tradicije uporabe umetnosti kot močnega izraznega sredstva.«

Melania je med drugim gola pozirala za naslovnici GQ magazine leta 2000. Fotografije, ki so nastale tedaj in prej, so pozornost vzbudile med prvo predsedniško kampanjo njenega moža leta 2016.

Trump je ženo takrat branil, češ da je bila ena najbolj iskanih manekenk in da je posnela veliko fotografij, tudi za velike časopise, posnetki pa so bili povsem v skladu z evropskimi merili.

To je njena četrta objava pred izidom spominov.

V prejšnjih je govorila o svojih pogledih in izzivih, njena knjiga Melania pa je že na voljo v predprodaji. Izšla bo v dveh različicah, z zbirateljsko in podpisano verzijo.