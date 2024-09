Viktor Knavs v Sloveniji: pred hišo posneli tudi luksuzni avtomobil (VIDEO)

Srbski novinarji portala Blic so v oddaji »Metar mog sela« obiskali rojstni kraj nekdanje prve dame Melanie Trump, ki ima trenutno v ZDA veliko obveznosti v volilni kampanji svojega moža Donalda Trumpa, ki želi postati novi predsednik ZDA.

V Sevnici stoji družinska hiša Knavsovih, kjer je Melania odraščala. Po pisanju Blica je hiša še vedno v lasti njenega očeta Viktorja Knavsa, ki pa je ta čas menda prav v Sevnici.

»Letos ji je umrla mama. Mislim, da so jo pokopali na Floridi v Ameriki. Oče je zdaj tukaj,« je za Blic dejal eden od sosedov.

Novinar je Knavsovega soseda vprašal, ali Viktor Knavs kdaj poudari, da je njegov zet Donald Trump.

»Mislim, da so to povsem normalni ljudje, da to, kar je Trump, kar je Melania, to ne gre nikamor iz njihove hiše. Torej, ko je mama umrla, sva se slišala, izrazili smo mu sožalje in to je bilo vse, potem pa nisva nikoli več govorila o tem. Ko je prišel v Sevnico, sva se pozdravila in živimo normalno naprej«.

Sosed je še povedal, da Melaniin oče rad preživlja čas v Sevnici.

Drugi je dejal, češ da je Melania že prišla večkrat v Slovenijo, vendar v tajnosti.