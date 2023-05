Med gledališčem in življenjem: poglejte, kdo je bil na premieri (FOTO)

V Slovenskem mladinskem gledališču so nedavno uprizorili dramsko delo z naslovom Ljudje, kraji in stvari, ki ga je režiral Matjaž Pograjc. Besedilo priznanega angleškega dramatika Duncana Macmillana, ki je v zadnjih letih dosegel velik uspeh na evropskih in tudi slovenskih gledaliških odrih, nas nagovarja o frustracijah ljudi, težavnih družinskih odnosih, globoko ukoreninjenih travmah, odvisnosti in dolgotrajnem procesu okrevanja. Predstava, ki prikazuje surov in srhljiv portret odvisnice, ki se spopada s telesno, čustveno in psihološko obremenitvijo zaradi svoje zasvojenosti, temelji na prepletanju gledališča in resničnosti, med resnico in lažjo, ter neprestanem izmikanju tal pod navidezno trdnimi dejstvi.

Še tako zahtevna besedila in predstave postanejo mačji kašelj, ko za njimi stoji srčna in uigrana ekipa.

Igralka Klara Kastelec in režiser Matjaž Pograjc skupaj že dlje ustvarjata presežke v gledališkem svetu.

Damjana Černe je kolegoma iz ansambla, Vitu Weisu in Matiji Vastlu, čestitala za odlično delo.