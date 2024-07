Ljubezen v olimpijskem timu. Rekla je ja! (FOTO)

V Parizu so se danes z uvodno slovesnostjo in s povorko športnikov ob 19.30 na reki Seni začele 33. olimpijske igre. Organizatorji so pred slovesnostjo imeli kar nekaj težav z varnostjo in s sabotažo železniškega omrežja, zadeve pa so uspeli delno rešiti.

Med približno 10.500 športniki, ki se bodo v prihodnjih dveh tednih borili za medalje v 329 disciplinah, jih je 90 iz Slovenije, med njimi sta tudi jadralec Žan Luka Zelko in atletinja Anita Horvat.

Na ladjici na Seni na poti na otvoritev iger v Parizu je Žan Luka za roko zaprosil svojo dolgoletno partnerico Anito. Uradni Instagram profil slovenske olimpijske ekipe je namreč objavil fotografije in video s kratkim zapisom: »Rekla je JAAAAA!«,

Pod objavo so se usule čestitke sledilcev, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.