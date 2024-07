Francoske železnice po sabotažah znova delno obnovile promet

Francoske železnice po domnevnih sabotažah na progah hitrih vlakov TGV, zaradi katerih je bil prekinjen promet med Parizom in nekaterimi deli države kot tudi z nekaterimi evropskimi prestolnicami, postopoma znova obnavljajo povezave. Kot so danes sporočili predstavniki železnic, je bil dosežen napredek pri popravilu omrežja hitrih vlakov.

Francoske železnice SNCF so popoldne sporočile, da vozi vsak tretji vlak na progi omrežja TGV iz Pariza proti jugozahodu države. Vendar pa morajo potniki še vedno računati na zamude med uro in pol in dve uri.

Do posameznih odpovedi in zamud še vedno prihaja tudi na hitri progi proti severu, po kateri vozijo tudi vlaki iz Londona in Bruslja.

Na hitri progi proti vzhodu vlaki med Parizom in Nancyjem po popravilih znova vozijo po načrtih, so sporočili iz SNCF. Na progi med Parizom in Strasbourgom pa so še vedno približno enourne zamude in občasne odpovedi vlakov.

Pri SNCF so še navedli, da delavci še naprej delajo s polno paro, da odpravijo škodo. Kljub temu je ta konec tedna še pričakovati motnje v železniškem prometu.

Francoske železnice SNCF so pred tem sporočile, da je v četrtek zvečer prišlo do napadov na omrežje hitrih vlakov TGV. Le nekaj ur pred uradno otvoritvijo poletnih olimpijskih iger v francoski prestolnici je bil namreč zaradi več požigov prekinjen promet na progi med Parizom in nekaterimi deli Francije.

V Parizu se bodo drevi s posebno otvoritveno slovesnostjo, ki jo bodo pripravili na reki Seni, začele 33. poletne olimpijske igre. Uradno jih bo odprl francoski predsednik Emmanuel Macron. Na slovesnosti pričakujejo približno 120 najvišjih predstavnikov držav, med njimi tudi iz Slovenije.

Odpovedanih približno 25 odstotkov vlakov

Zaradi napadov je bilo danes tudi odpovedanih približno 25 odstotkov vlakov v omrežju Eurostar, predvsem med Parizom in Londonom ter Parizom in Brusljem.

Spričo motenj v železniškem prometu med francosko in britansko prestolnico je moral svoje potovalne načrte danes spremeniti tudi britanski premier Keir Starmer, ki se bo udeležil drevišnje slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger.

Starmer je nameraval v Pariz prvotno pripotovati z vlakom Eurostar, vendar pa bo zaradi odpovedi in zamud namesto tega letel v francosko prestolnico, so pojasnili na Downing Streetu. Starmerjeva udeležba na slovesnosti v Parizu bo sicer njegov prvi obisk Francije, odkar je zasedel premierski položaj v začetku meseca.

