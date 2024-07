Začenjajo se olimpijske igre, takšni otvoritvi bomo priča prvič v zgodovini

Z nocojšnjo slovesnostjo v francoski prestolnici se bodo uradno začele 33. poletne olimpijske igre. Med približno 10.500 športniki, ki se bodo v prihodnjih dveh tednih borili za medalje v 329 disciplinah, jih je 90 iz Slovenije. V mimohodu držav bosta slovensko zastavo nosila rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.

Tokratna otvoritvena slovesnost bo nekaj posebnega, saj je prvič ne bodo pripravili na stadionu, pač pa na vodi. Na več kot 90 ladjicah bodo olimpijske delegacije pred stotisoči gledalcev na obrežju plule po reki Seni skozi center Pariza - mimo znamenitosti, kot sta katedrala Notre Dame in muzej Louvre. Za Pariz so to že tretje olimpijske igre, pred tem jih je gostil leta 1900 in 1924.

Začetek ob 19.30

Po podatkih iz slovenske olimpijske odprave bo na slovesnosti prisotnih 58 slovenskih športnikov. To je večina tistih, ki so že prispeli v Pariz, manjkali bodo rokometaši, ki jih v soboto dopoldne čaka uvodna tekma prvenstva.

Slovesnost se bo začela ob 19.30. Po šestih kilometrih vožnje proti severozahodu se bo parada ladjic ustavila na trgu Trocadero tik ob Eifflovem stolpu. Slovenija si bo ladjico delila s Slovaško in Somalijo, iz te trojice pa bo prva na vrsti.

Sledil bo protokolarni del, uradno pa bo igre odprl francoski predsednik Emmanuel Macron. Konec predstave, ki jo bodo popestrili z glasbenimi in plesnimi točkami ter svetlobnimi učinki, je predviden ob 23.15.

Nastopilo bo 3000 umetnikov

Po podatkih organizatorjev bo nastopilo 400 plesalcev in 3000 umetnikov. Z barvitim dogodkom, poimenovanim Široko odprte igre, želijo v 12 različnih prizorih predstaviti francosko kulturno dediščino.

Kdo vse bo med nastopajočimi, je dobro varovana skrivnost. A govoric je kar nekaj. Tako naj bi lahko na milijone gledalcev na prizorišču in pred televizijskimi zasloni prisluhnilo pevkama Celine Dion in Lady Gaga. Prav tako še ni znano, kdo bo prižgal olimpijski ogenj. Ugiba se, ali ne bo to trikratna olimpijska prvakinja, sprinterka Marie-Jose Perec, ali pa morda nogometaš Zinedine Zidane.

Na slovesnosti pričakujejo približno 120 najvišjih predstavnikov držav, med njimi bosta slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob, ki sta v četrtek začela obisk v Parizu.

Olimpijske igre bodo potekale do 11. avgusta, prve komplete medalj pa bodo podelili že v soboto.