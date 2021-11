Ljubezen po domače: pred Metko bi se skoraj stepla (FOTO)

Spet je bilo napeto med iskalci ljubezni v šovu Ljubezen po domače.

Tako se je iskrilo med Metkinimi snubci. Bili so ljubosumni, ko se je z Denisom vrnila z zmenka. Alen mu je dejal, zakaj se igra z ognjem. A ta mu ni ostal dolžan in mu je odvrnil: »Ogenj in jaz sva najboljša prijatelja.« Metka je dejala, da ji je sicer všeč, da se moški borijo zanjo, a ne na tak način. Vseeno he vse skupaj še zaostrila, ker je potem na zmenek povabila tudi Alena.

David se je odločil za Vanjo

Davidu se je medtem iztekel čas s kandidatkama, a še vedno ni vedel, s katero bi šel na romantičen izlet. Dobili so se na mestu, kjer se je ve skupaj začelo in Sentya in Vanja sta seveda to težko prenašali, saj je obema David zelo všeč. A eno je moral izbrati, in to je bila Vanja.

V pričakovanju odločitve. FOTO: Voyo

Je pa v trenutku, ko je sporočil odločitev, na tla padel pano. To je bil za Davida znak, da se je odločil pravilno. Sentya je dejala, da jima privošči vse lepo, a da ni prepričana, da se bo iz tega izcimilo kaj romantičnega. Meni, da morata malce še odrasti in se razviti.

Odšla bosta na romantičen izlet. FOTO: Voyo

