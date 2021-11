Peklenski zmenek: Sonja znorela, ste videli, kaj je naredila? (FOTO)

Spet drama v šovu Ljubezen po domače. V glavnih vlogah pa Sonja, Nataša in Mitja. Obe dekleti sta si veliki konkurentki pa tudi ne marata se, česar niti ne skrivata. Po odhodu Vesne sta sicer navidezno spet prijateljici in tako sta Mitji pripravili vsaka svoj zajtrk, on pa se je moral odločiti, katero bo na podlagi tega peljal na zmenek. In ker mu je bila bolj všeč Sonjina čokoladna palačinka, je odšel na zmenek s svetlolasko, a je njuno druženje prekinila Nataša.

Imela je aduta oziroma bonus, ki ji je omogočal, da kadar koli zahteva Mitjo zase, četudi je na zmenku z drugo. A Sonja je bila trd oreh in se ni dala lahko odgnati. Sonja je namreč prepričana: »Mitja je že moj.«

A ko se je vrnila, je bila še bolj napadalna, saj je začela zlivati vino in celo poškropila Natašo. Mitja je ob tem znorel in prekinil druženje. »Na koncu sem dobil dve hudičevki in hudičev zmenek,« je komentiral Mdogajanje in zapustil zmenek.

Sonja ne odobrava pitja alkohola. FOTO: Voyo

»Sonja ima vedno zadnjo besedo,« pa je za konec nenavadnega zmenka dodala Sonja.