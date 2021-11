Ljubezen po domače: Ste videli, kaj je Mitja naredil Nataši in Sonji? (FOTO)

V šovu Ljubezen po domače je bil čas pomembnih odločitev. Tako se je Mitja odločil, da svoji kandidatki, Natašo in Sonjo, odpelje na prav posebno mesto. To je mesto, kjer se je vse skupaj tudi začelo.

Sonji je podaril rumen šopek rož in ji povedal, da je pridna, da mu je prinesla sonček, nasmeh in da ga je znala najbolj nasmejati. A vseeno jo je odslovil in poslal domov, kar je Sonja mirno sprejela. Tudi Nataši je podaril šopek rožic in ji dejal: »Midva sva na začetku imela iskrice, a je nato prišla prva nevihta.«

Nataša je bila prepričana, da bo izbral njo. FOTO: Voyo

Nataša je suvereno dejala, da je prepričana, da bo izbral njo. A sledila je hladna prha, kajti Mitja je na koncu razkril, da mora tudi ona domov.