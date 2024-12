Legendarni voditelj Odmevov obupal: »Ne zmorem več prebirati mnenj slinarjev, potrčkotov in "poštenjakov"«

Nekdanji voditelj iz programa RTV Slovenija Slavko Bobovnik se na družabnih omrežjih pogosto oglaša in se odziva na takšne in drugačne aktualne dogodke.

Spomnimo, poročali smo, kako so ga pred časom zmotila kadrovske rošade na nacionalki.

Tokrat pa je sporočil, da ne zmore več in ob tem zaželel lepe praznike. Tako je razložil: »Spoštovani sledilci. Ne ljubi se mi, ne zmorem več na Xu, prebirati mnenj vseh sort slinarjev, potrčkotov, prilepkov in "poštenjakov",ki so bili včeraj rdeči, danes modri, rumeni ali... najbolj pa jih skrbi, katero barvo kupiti za jutri. Zato le: vesel božič in srečno l.25.«