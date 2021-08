Bobovnik jo je po štiridesetih letih dočakal: oglasil se je s Koroške (FOTO)

Nekdanji priljubljeni voditeljprihaja s Koroške, kjer je danes za vse tamkajšnje prebivalce zgodovinski dan. Po več kot štirih desetletjih od prvih zamislih se tudi na Koroškem začenja gradnja hitre ceste, ob tej priložnosti pa se je oglasil 67-letni Bobovnik, ki je v nekoliko pikrem tonu pospremil izgradnjo hitre ceste.»So mi rekli pred štirimi desetletji, da se bom pred penzionom zanesljivo vozil v službo v Ljubljani po avtocesti. Očitno so mislili, da bo treba delati 50 let. Čez 20 minut bodo zasadili prvo lopato,« je Bobovnik, ki se je pred dvema letoma upokojil zapisal na twitterju.V Podgorju pri Slovenj Gradcu so danes simbolično zasadili prvo lopato za gradnjo na sklopu Jenina, ki je del tretje razvojne osi. Dela na sklopu Jenina obsegajo gradnjo 1,15 kilometra hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela. Za pogodbeno vrednost 37,38 milijona evrov jih bo izvedel konzorcij gradbenih podjetij Pomgrad, Garnol, GGD in VOC Celje, pogodbeni rok za končanje del pa je 30 mesecev.Zamisli o izgradnji hitre ceste proti Koroški so stare več kot štiri desetletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let. Še posebej je bila v prizadevanjih aktivna in uspešna julija 2014 ustanovljena Mladinska iniciativa za 3. razvojno os.