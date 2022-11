Ob burnem dogajanju na RTV se je oglasil Slavko Bobovnik

Gledalci programa Javnega zavoda RTV Slovenija so v zadnjih mesecih lahko uzrli kar nekaj sprememb. Nekaj novinarjem in voditeljev je hišo na Kolodvorski zapustilo, nekaj pa jih je prišlo na novo. Tako po novem Odmeve vodi nekdanji voditelj z Nove24TV Luka Svetina, s Planet TV se je pred RTV-kamere preselila Valentina Plaskal, vidno pa je napredoval tudi novinar Nejc Krevs, ki po novem vodi tudi Dnevnik.

Nekateri so nad spremembami v programu navdušeni, drugi manj. Ob vsem tem se je oglasil tudi nekdanji voditelj iz programa RTV Slovenija Slavko Bobovnik: »Samo ena pot vodi do voditeljske mize TVD ali Odmevov. 10 let dobrega novinarskega dela od tržnice do parlamenta, nekaj sto nastopov v živo in staž v desku.« Verjame, da je rok trajanja vseh, ki prihajajo po bližnjicah – kratek: »Veliko solz sem videl, ko so morali, ob aplavzu gledalcev, oditi.«