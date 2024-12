Legendarnega režiserja pokopali v Piranu. Kdor je želel, se je poslovil z belo vrtnico

Enega največjih slovenskih filmskih režiserjev, avtorja prvega slovenskega celovečernega filma Babica gre na jug, Vincija Vogue Anžlovarja, so danes pokopali na pokopališču v Piranu. Pogreb se je odvil v družinsko-prijateljskem krogu. Na zadnjo pot so ga med drugim pospremili igralci Bojan Emeršič, Alojz Svete, glasbena skupina LPS, ki se je od njega poslovila s pesmijo, in tudi družinski kuža.

V belem

Družina je želela, da bi današnji dan postal praznovanje Vincijevega življenja, zato je bil obarvan belo. Odklonili so sveče in cvetje, kdor je želel, se je od umetnika poslovil z belo vrtnico, nekateri so oblekli nekaj belega, za najmlajše tri otroke pa je Vincijeva prvorojenka odprla sklad na platformi GoFundMe, kamor lahko darujejo vsi. Režiser, ki se je uveljavil tudi kot scenarist, montažer, igralec, glasbenik in ljubiteljski slikar, je umrl 1. decembra po dveletnem boju z neozdravljivo nevrodegenerativno boleznijo amiotrofično lateralno sklerozo (ALS).

Režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki je umrl V 62. letu starosti, je leta 1991 zaslovel s prvim slovenskim celovečercem, komedijo Babica gre na jug, njegov zadnji film Tartinijev ključ pa je premiero doživel to jesen.

Kariera enega najbolj prepoznavnih slovenskih režiserjev je bila izjemno ustvarjalna. Poleg režije je pečat pustil tudi kot scenarist, avtor glasbe in montažer. Njegov zadnji, šesti celovečerni film je bil Tartinijev ključ, napeta mladinska detektivska pustolovščina, ki so ga premierno predvajali sredi oktobra letos. Pred tem je Anžlovar, rojen leta 1963, režiral še Oko za oko (1993), Poker (2001), za katerega prejel tudi vesno za montažo, in Vampir z Gorjancev (2008), dve leti nazaj pa je na veliko platno prišel Dedek gre na jug, v katerem sta nastopila Boris Cavazza in Vlado Novak.