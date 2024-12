To so bile zadnje besede Vincija Vogue Anžlovarja: kar je načrtoval, ni dočakal

Pisali smo, da je v 62. letu je umrl režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki so mu lani diagnosticirali amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). O tej bolezni je Anžlovar odkrito govoril.

Vinci Anžlovar je pred še nekaj dnevi, 26. novembra, svoje sledilce na facebooku pozval, naj ga pridejo še zadnjič pogledat na film v Cankarjevem domu 17. decembra, a premiere ni dočakal.

»Pridite me še enkrat pogledat - moje zadnje pojavljanje v javnosti in moj prvi film. Cankarjev dom, 17.12. - točno 33 let po premieri. 'Pejt ga pogledat, Brane, no …'. Pa ne se bat - itak ne morem več govorit tako, da zmerjanja ne bo,« je hodomušno zapisal Anžlovar.

Gre za prvi celovečerec v samostojni Sloveniji in enega najuspešnejših slovenskih filmov Babica gre na jug, s katero je zaslovel leta 1991.

V javnosti se je nazadnje pojavil na projekciji Tartinijevega ključa v Portorožu oktobra letos, kjer se je tudi srečal z občinstvom. Takrat je vsega hudega vajenega režiserja ob toplem odzivu gledalcev in polni dvorani oblile solze.

