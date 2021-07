Ksenija Benedetti: Skrivala sem ga, da me ne bi čudno gledali

Na zapestju desne roke nekdanje šefinja državnega protokola Ksenije Benedetti smo opazili lepo tetovažo, razpotegnjeno čez vse zapestje. Razkrila jo je na koncertu in ob predstavitvi knjige ob prazniku sv. Elije v Koprivi na Krasu, ki se ju je udeležila s partnerjem Borisom Cavazzo. Če se nam je zdelo, da si je telo s poslikavo okrasila šele nedavno, ko je zapustila mesto vodje protokola, pa je za Slovenske novice razkrila, da je ljubiteljica tetovaž že dobrih 25 let, ko si je leta 1995 dala narediti svoj prvi tatu na rami.



Poleg tetovaže na rami njeno telo krasita še poslikava na zapestju, kjer nosi stiliziranega morskega konjička, ter gorsko sonce na hrbtu. Obe tetovaži sta nastala deset let za prvo.



Zakaj smo lahko šele zdaj opazili, da ima na zapestju tetovažo? »V prejšnjem poklicu tatuja nisem kazala, ker bi to po nepotrebnem dvigalo marsikatero obrv in bi bilo neprimerno. Poznam kar nekaj funkcionarjev Republike Slovenije, ki so tetovirani, a njihovega tatuja ne boste videli. Žal ima naša družba še vedno zadržke do tega. Sicer vedno manj, a še vedno,« meni Benedettijeva, ki je ves čas službenih obveznosti poslikavo na zapestju poleti uspešno zakrivala z zapestnico.



O novi, še četrti tetovaži še ne razmišlja. »Ne, ne, zaenkrat je to to,« je odločena.

