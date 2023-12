Kraljica slovenskih nadaljevank Nina Ivanič: Letos je bilo zame hudičevo leto

V sedmih letih nenehnih snemanj in dela pri najrazličnejših projektih si je Nina Ivanič prislužila laskavi naslov kraljica slovenskih nadaljevank. Poleg čestitk in priznanj pa ima ta medalja tudi temno plat, ki jo je plačala s svojim zdravjem.

Na začetku letošnjega leta je občutila tesnobo, utrujenost in začele so se pojavljati vrtoglavice, kar je vodilo v hudo izčrpanost, ko je skoraj dva meseca samo ležala in ni mogla sama zlesti niti v kopalno kad. Naša priljubljena igralka je takoj vedela, da je zadaj preveč obveznosti. Zdravnik ji je potrdil, da gre za izgorelost.

Šele po dolgotrajnem okrevanju, ki je popolnoma spremenilo njen vrednostni sistem, se zdaj dobro počuti. In tako smo jo imeli priložnost videti nasmejano med včerajšnjim Miklavževim sprejemom v središču prestolnice, kjer je Miklavževo spremstvo s 55 angeli in parklji med množico razdelilo 300 kilogramov mandarin in 150 kilogramov bombonov.

Na družbenih omrežjih je priljubljena slovenska igralka sledilcem zapisala:

»Letos je bilo zame 'hudičevo' leto ... A vse mine in se je vse postavilo na svoje mesto.«

