Peklenska izkušnja Nine Ivanič: Dva meseca ni mogla sama zlesti niti v kopalno kad (Suzy)

Na začetku letošnjega leta se je začelo s tesnobo, utrujenostjo in vrtoglavicami, končalo pa s hudo izčrpanostjo, ko je skoraj dva meseca samo ležala in ni mogla sama zlesti niti v kopalno kad. Šele po dolgotrajnem okrevanju, ki je popolnoma spremenilo njen vrednostni sistem, zdaj s hvaležnostjo reče, da je končno spet v redu in se dobro počuti. Izkušnja jo je pretresla »Dokler tega ne doživiš, ne veš, da se ti lahko zgodi. Meni se je vse nabiralo že nekaj časa in v nekem trenutku je šlo čez rob. Veliko sem delala, snemala serije, igrala v svojem gledališču, še predstavo Vročica v Špas teatr...