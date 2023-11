Ste vedeli, da je sin igralke Nine Ivanič vsestranski umetnik?

Simpatična igralka Nina Ivanič ne skriva, da pregovor jabolko ne pade daleč od drevesa v njihovi družini še kako drži. Na svoja sinova, Luko in Miho, je neizmerno ponosna, nedavno pa je razkrila, da je njen prvorojenec nadvse nadarjen mladi umetnik, ki ga zanima vizualna umetnost. Lani je s tremi razstavljenimi fotografijami navdušil na ulični razstavi, letos pa je mamo ganil do solz, ko je več svojih del razstavil na Art Expu 2023. Mladenič, sicer študent Akademije za vizualne umetnosti, je letos navdušil tudi z eksperimentalnim filmom z naslovom No Risk, No Story, ki ga je sam režiral in posnel.

Umetnik Luka Rep je na letošnjem Art Expu 2023 predstavil nekaj svojih del. FOTO: Instagram

Zanimivo dejstvo, zanj pa povsem logično, je, da ima v filmu eno od glavnih vlog prav njegova mama. Luka s filmom prek igre šaha raziskuje dinamiko moči med moškim in žensko, ob tem pa poudarja, da ima tako kot pri šahu tudi v življenju vsako naše dejanje vedno posledice. Mamo je v svoj filmski projekt vključil zaradi njene močne čustvene izraznosti, poleg tega sta že nekajkrat sodelovala pri različnih projektih, Luka pa je ob tem povedal, da je sodelovati z mamo vsakokrat zelo lepo. »Prvič sem se znašel v vlogi režiserja in sem se od nje veliko naučil. Zares sem ji hvaležen, da me podpira na moji umetniški poti,« je mami za vse nasvete in podporo hvaležen mladi umetnik, ki si tudi v tujini želi razstav – fotografskih, slikarskih, tudi inštalacije bi rad postavil na ogled, poleg tega ga zelo zanimata film in igra.

Prvič sem se znašel v vlogi režiserja in sem se od nje veliko naučil.