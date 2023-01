Nina Ivanič po mir v cerkev, po spomine v Oman

Zadnji meseci so bili za igralko Nino Ivanič izjemno naporni. Po številnih gledaliških in televizijskih projektih je večino časa namenjala izjemno uspešni predstavi Vročica, v kateri na odru nastopa skupaj s Špelo Grošelj in Ireno Yebuah Tiran, zato ne preseneča, da je v letošnje leto vstopila utrujena kot že dolgo ne. Izjemno marljiva igralka se poskuša med snemanji in nastopi tudi sprostiti, to pa počne na različne načine. Veselijo jo različne športne aktivnosti, nikoli pa ni skrivala, da se tiste dni, ko je njeno telo izčrpano, po mir in tišino najraje zateče v cerkev.

»Ob vseh obveznostih, gneči in zunanjih dražljajih sem se zatekla v ljubljansko stolnico. Nebesa,« je nedavno svojim sledilcem zaupala Nina, ki se te dni mudi na drugem koncu sveta, in sicer se je po spomine zatekla v čudoviti Oman, kjer je nedavno dopustovala tudi njena dobra prijateljica Irena Yebuah Tiran.