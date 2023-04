Kralj Celja pred oltar odpeljal porno igralko (FOTO)

Nevena Hot, igralka iz filmov za odrasle, se je nedavno poročila. Svojo srečo je delila na družabnih omrežjih, vendar svojega moža ni razkrila. Šlo naj bi za 40-letnika, ki so ga označili za »kralja Celja«. Zadnjih 20 let naj bi uspešno trgoval z zlatom. V Sloveniji naj bi imel dve podjetji, zastopništva pa tudi v Abu Dabiju, Tokih in Orleansu, poroča srbski Espreso.

Poročila naj bi se na moževi luksuzni jahti, nekateri srbski mediji poročajo, da je plula proti otoku na Bledu ... Ampak pustimo to.

Gostov naj bi se zbralo okoli 1200, za polne trebuščke dobre hrane pa so poskrbeli kuharji iz Slovenije, Indonezije in Srbije.

Nevena je bila precej tradicionalna, v belem, na prstance pa sta si nataknila poročne prstane, vredne 30.000 evrov.

»Kako se je začelo z mojimi zakoni in moži, bom končala kot Elizabeth Taylor. Če se ne motim, je imela osem zakonov. Kar je skupno vsem mojim možem ... Da me nihče od njih ni spremenil,« je zapisala Nevena.

Nevena je nastopala v resničnostnem šovu Pari, ko so njeni številni pornoposnetki končali v javnosti. Med drugim je izpolnila obljubo, dano nogometašem Žarkova, se slekla do golega, vendar je na stadion niso spustili zaradi direktive kluba. Nogometašem Žarkova je takrat obljubila tudi spolne odnose, če Žarkovo osvoji Pokal Srbije.