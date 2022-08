Ko so videli, s kom se stiska Rosvita Pesek, so zapisali tole (FOTO)

Voditeljica Rosvita Pesek, javnosti znana iz Odmevov v programu RTV Slovenija, ima veliko simpatizerjev. Ti jo redno spremljajo v službi, pa tudi na spletnih omrežjih. Tu in tam jih navduši z objavami iz zasebnega življenja. Tudi tokrat jih je, in sicer z objavo z morja. Družbo ji je delal njen dolgoletni partner in znani glasbenik Mitja Ferenc. Pod fotografijo, na kateri sta objeta, so jima mnogi zaželeli srečo, predvsem pa veliko uživanja.