Ker ni držal jezika za zobmi, jih je doletela kazen (FOTO)

V letošnji Kmetiji je sočasno z dogajanjem na posestvu potekala še ena zgodba, in sicer v hiši v gozdu. Tam so se zbrali štirje tekmovalci, ki so morali posestvo že zapustiti. Prav oni pa so imeli le eno in edino nalogo: nihče ni smel izvedeti, da so tam štirje nekdanji tekmovalci. Člani družine so vedeli le za Ambroža in Anžeta, medtem ko sta se Stanka in Jan skrivala v hiši ali v gozdu.

Ambrož je priznal, da je verjetno prav on kriv za nastalo situacijo. FOTO: Pop TV

A Ambrož je naredil veliko napako, ko je Nini in Romani izdal, kaj se dogaja v gozdu. Romana namreč skrivnosti ni zadržala zase, temveč je vse povedala članom družine, da bi se znova prikupila prvotnemu klanu. Anže je bil nad naivnostjo Ambroža vidno razočaran. Tudi Stanka je spomnila na besede, ki jih je izrekla prvi dan, da ne moreš tam nikomur zaupat. »Med temi izdajalci mi ne bo prijetno,« je dejala.

Jan odšel, tekmovalci nazdravljali

Člani družine so dobili pismo z navodili, da morajo določiti osebo v gozdu, ki bo dobila imuniteto. Odločili so se za Stanko, medtem pa so izpadli tekmovalci odločali, kdo od ostalih treh bo moral oditi domov. Največ glasov za odhod je dobil Jan.

Tekmovalce na kmetiji pa je razveselil obisk gospodarice Nade. Ta se je sprehodila po posestvu in naznanila, da je naloga opravljena. Dobre novice so zvečer proslavili z litrom viljamovke, Romana in Polona pa sta se noč pred dvobojem odpravili v kajžo.