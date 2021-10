Izredno stanje v Kmetiji, tekmovalci šokirali celo voditeljico Natalijo (FOTO)

V šovu Kmetija so zavore popolnoma popustile, nekateri tekmovalci pa so že na koncu z živci. Maščevanju in spletkam v zadnjih dneh ni videti konca. Nino je na postelji pričakala strupena mušnica, Linini zapiski so izginili. Našel in vrgel na ogenj jih je Matija, ki se ji je na ta način želel maščevati, ker so ga prešnji teden poslali v areno. Lina tega ni najbolje sprejela, sotekmovalcem je pobrala zobne ščetke in jim zabrusila, da jim jih bo vrnila, ko dobi svoje stvari nazaj.

Romana ni mogla zadržati solz. FOTO: S. N.

Šokirali celo Natalijo

pa je svojega ljubljenega medvedka, ki jo spominja na nečake, našla obešenega pri straniščih. »Da bo naslednjič razmišljala s svojo glavo,« jo je hotela poudučiti, a je naletela na buren odziv. Romana ni mogla verjeti, da nekdo to naredi v šovu, ki ga gledajo tudi otroci.

Poteza z mušnico pa je šokirala celo Natalijo. Ta je prepričana, da strupena goba na postelji predstavlja pomenljivo sporočilo. »Čeprav si strupena, verjemi, da je tale mušnica še veliko bolj. Pazi, v gozdu jih je še veliko,« se je glasilo sporočilo Nini. Natalija je dejala, naj se javi junak, ki je to storil, če že vseskozi ponavljajo, kako so direktni. A oglasil se ni nihče od tekmovalcev.

Na posestvu pa se je razvedelo tudi, da Anže in Ambrož v hiši v gozdu nista sama. Romana je namreč članom družine razkrila, da jima tam družbo delata tudi Jan in Stanka, ki sta izpadla že pred časom. Ambrož je s tem, ko ni držal jezika za zobmi, dodobra ogrozil nalogo tekmovalcev iz gozda.