Kdo je diplomat, ki se mu je Fajonova vrgla v objem? (FOTO)

Slovenska diplomacija se lahko pohvali z velikim uspehom. V torek je bila v Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta v dveletnem obdobju 2024-2025.

Rezultata so se naši predstavniki iskreno razveselili. Prevzela so jih čustva in mnogi med njimi, vključno z ministrico in državnim sekretarjem Samuelom Žbogarjem, so zajokali. Posnetki, kako so brisali solze sreče, so zaokrožili po spletu. Ministrica Tanja Fajon je skočila v zrak, državni sekretar Samuel Žbogar pa je zajokal.

Prvi, ki mu je Fajonova skočila v objem, je bil veleposlanik Boštjan Malovrh, stalni predstavnik Republike Slovenije pri OZN v New Yorku, ki je po besedah Fajonove opravil veliko delo pri tej kandidaturi.