Kam je poniknila Ksenija Kranjec? (FOTO)

Ksenija Kranjec ob vstopu v Big Brother. FOTO: Pop Tv

Bila je ena izmed tistih resničnostnih zvezdnic, ki je še dolgo po tem, ko je nastopila v Big Brotherju in pred kamerami skočila med rjuhe s sotekmovalcemvzbujala veliko pozornosti javnosti. Brhka Korošicaje vstopila še v srbske Pare in Kmetijo: Nov začetek, a tam ni prav dolgo zdržala. Kot prva je po le štirih dneh zapustila posestvo, še preden bi se podala v boj. Po resničnostnih šovih se je pogosto zapletala v besedne dvoboje in konflikte na spletnih omrežjih, a v zadnjem času se zdi, da se s tem ne ukvarja več.Ksenija se je posvetila lepotni industriji in se izobrazila za podaljševanje trepalnic, nohtov in preizkusila v vlogi vizažistke. Tu in tam objavi kakšno svojo fotografijo, na katerih je vedno do potankosti urejena.Se pa ob tem lahko vseeno spomnimo, da se je Ksenija od takrat, ko je prvič vstopila v soj medijskih luči, močno spremenila. Spremembo je mogoče opaziti predvsem na obrazu in bujnih ustnicah.