Kaj se dogaja z Magnificovo novogradnjo v Ljubljani (FOTO)

Hiša glasbenika Roberta Pešuta, ki ga širna javnost pozna pod imenom Magnifico, v ljubljanski soseski Koseze, nedaleč od priljubljenega sprehajališča Mostec in Koseškega bajerja, slabo leto po začetku gradnje že stoji (več o začetku gradnje smo pisali v članku Poglejte, kje bo hišo gradil Magnifico (FOTO)). Pravzaprav sta druga ob drugi zrasli dve hiši.

Iz obvestila ob cesti je razvidno, da sta investitorja nepremičnin Pešut in Gala Čad. Umetnik je javnosti dobro znan, brskanje po spletu pa razkrije, da bi Gala Čad lahko bila mlada pripravnica odvetnica iz Odvetniške pisarne Čad (ustanovna partnerja sta Tomaž Čad in Barbara Kürner Čad).

Stanovalci bi raje imeli travnik

Začetek gradnje hiš je v soseski dvignil nekaj prahu. Na mestu, kjer sta vzniknili hiši, je bil nekoč travnik in ob hišah še vedno je. Tamkajšnji prebivalci so se trudili obdržati celoten travnik in se izogniti pozidavi, saj da je bila cesta že do zdaj preveč obremenjena, a pri tem več kot očitno niso bili uspešni.

Na parceli sta vzniknili dve hiši, druga ob drugi: sprednja parcela je Magnificova. FOTO: A. L.

Naj še dodamo, da omenjeno zemljišče nekoč ni bilo zazidljivo, so se pa z leti pravila na občinski ravni spremenila. Mnogi so namigovali na povezavo z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem: pred leti je namreč Magnifico kandidiral na listi Zorana Jankovića in bil tudi med 26 znanimi Slovenci, ki so župana leta 2011 nagovarjali, naj kandidira za državni zbor.

Kaj piše v zemljiški knjigi

Zemljiški izpiski za parceli razkrivajo, da je ena v lasti Pešuta, s hipotekami ni obremenjena. Je pa vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektra Ljubljana: »Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 10. 1. 2023 se vknjiži neodplačna služnostna pravica izgradnje, upravljanja, obratovanja, vzdrževanja, uporabe, nadzora, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, vse za čas obratovanja infrastrukturnega objekta na nepremičnini/nepremičninah: parc. št. 1076/12, k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, ID 6512831.«

Pešutova parcela je tista, ki je bliže cesti. Za njo je parcela v lasti prej omenjene 1996. rojene Gale Čad.

Pogled z druge strani. FOTO: A. L.

