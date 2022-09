Poglejte, kje bo hišo gradil Magnifico (FOTO)

Robert Pešut, bolj znan kot Magnifico, bo gradil v Kosezah, na dozdajšnjem travniku v bližini koseške cerkve in nasproti soseske Mostec ob koseškem bajerju. Na lokaciji že stoji ograja in podatek o graditelju s priimkom Pešut.

Tukaj bo zrasla nova Magnificova hiša. FOTO: T. K.

Pozidava travnika je pred leti vzbudila precej nejevolje pri okoliških prebivalcih, ki so želeli ohraniti zeleno površino, prebivalci Mosteca pa so želeli preprečiti gradnjo, ker je po njihovem mnenju cesta na ulici Draga že zdaj preveč obremenjena. Očitno niso bili uspešni, saj je nekdanji travnik že posut s peskom in ograjen.

Lokaciji na ulici Draga so pred leti mestne oblasti spremenile namembnost. Ko je tamkajšnje zemljišče kupil Pešut, poleg njega pa še košarkar, je bilo zemljišče nezazidljivo, v občinskem prostorskem načrtu pa so ga nato spremenili v zazidljivo. Pešut, Ilievski in podjetnikso tam želeli zgraditi mini stanovanjsko sosesko. S spremembo namembnosti je vrednost zemljišča seveda velik večja ...