Kaj se dogaja? Pred Severininim stanovanjem so ga ujeli s kovčki

Ptički na vejah že čivkajo, da med Severino in njenim Igorjem Kojićem že dolgo ni, kot bi moralo biti. Hrvaški mediji so že večkrat poročali o tem, da sta se razšla, a sama teh novic še nista komentirala. Fotografi pa so pred dnevi pred stanovanjskim poslopjem, kjer živi Severina, opazili, kako Igor prenaša velike kovčke. Trdijo, da se je selil, saj je nosil stvari v kombi z beograjskimi registrskimi tablicami.



A Severinina ekipa zatrjuje, da se ni selil on, temveč njena nečakinja Mie Popović. »Edina, ki se je selila konec minulega tedna, je bila Severinina nečakinja, ki se je s soprogom preselila v zgradbo nasproti Severinine zgradbe.« Iz ekipe pravijo še, da je bila Severina zelo zasedena, saj je snemala material za različne kampanje.



Toda očividci trdijo, da so vendarle videli Igorja, in to v zadnjem času pred Severininim blokom že drugič, prej pa ga menda ni bilo na spregled dobro leto. V Beogradu naj bi se v zadnjem času posvečal nogometnemu menedžmentu in duhovnosti. Severino je bila v Beogradu zadnjič aprila lani. Pri Kojićevih naj bi zaradi razmer živela dober mesec, nato pa je med njimi počilo. Sosedi so baje večkrat slišali glasne prepire.



