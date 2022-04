Junakinja v šovu pozabila na nedrček? »To se mi ne zdi okusno« (FOTO)

Oddajo Ljubezen po domače vsak teden komentirajo akterji šova iz prejšnjih sezon, med njimi tudi nasmejana Alenka, ki se je v preteklosti borila za naklonjenost Janeza, s katerim sta ostala dobra prijatelja. Celjanki, ki je vedno brez dlake na jeziku, je tokrat v oko padla Patricija, ki je med snubkami Jureta Strune.

Juretov ranč so obiskali otroci, animirala pa so jih tudi dekleta, ki se borijo za srce gospodarja. A Patricija ob prihodu otrok na sebi ni imela nedrčka, kar se je jasno videlo skozi svetlo majico na naramnice. To je malce zmotilo komentatorko Alenko. »Patricija pri otrocih ni imela modrca. To se mi ne zdi ravno okusno, ampak mogoče ga je pozabila kje, ali pa ga ima v pranju. Verjetno ni spakirala toliko stvari. Pojma nimam,« je dejala.

Sicer pa tudi tokrat na Juretovem ranču ni šlo brez drame. Nataša se je odločila, da zapušča šov, saj da z Juretom nikoli ne bi mogla biti par.