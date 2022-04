Drama v šovu: Nataša odšla, ker noče otrok

Tudi tokrat v šovu Ljubezen po domače ni šlo brez drame. Nataša se je odločila, da zapušča ranč Jureta Strune. Je pa ob tem razložila, da z njim nikoli ne bi mogla biti par.

»Dobila sem občutek, da sem mu všeč, da on do mene nekaj čuti. Tudi povedal mi je to. Ampak, moti ga, ker nimam namena imeti z njim otrok. Ker nimam več toliko let, da bi jih še imela, ne želim si več.« Nataša meni, da je to pravzaprav edina ovira, ki preprečuje, da bi z Juretom postala par. »Ampak, zanj je to zelo pomemben problem, tako da raje grem.«

Na koncu je bila razočarana, ker je Jure ni moledoval, naj ostane. »Sem pričakovala na koncu, ko sem Juretu rekla, da odhajam, da me bo vseeno zaustavil in mi rekel: 'Glej, jaz si želim, da ti ostaneš.'«