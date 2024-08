Joker Out pred jutrišnjim odmevnim koncertom presenetili s fotografijami (FOTO)

Skupina Joker Out je postala zelo prepoznavna izven naših meja. K temu je zagotovo pripomogel njihov nastop na Evroviziji, pa tudi prijateljstvo Bojana Cvjetićanina s Fincem Kaarijo, ki je na omenjenem tekmovanju zasedel visoko drugo mesto. Kako cenjeni so v tujini, dokazuje to, da bodo jutri nastopili na festivalu Sziget. Gre za festival, ki velja za enega izmed večjih glasbenih festivalov v Evropi.

Fantom bo na Szigetu pripadla še posebej velika čast, saj bodo nastopili na glavnem odru. Na njem se bodo sicer že danes zvrstila nekatera znana glasbena imena, med drugim bosta nastopila Avstralka Kylie Minogue ter Britanec Tom Odell.

Pred velikim koncertom so se fantje oglasili na Instagramu, kjer so objavili nekaj starejši fotografij. Na eni izmed njih lahko vidimo bobnarja Jureta Mačka, kako je že kot majhen otrok sedel za bobni. Tudi ostale objavljene fotografije so glasbeno obarvane, na njih pa so drugi člani skupine.

»Par naših fotk iz leta 2016 (in dve prazgodovinski), ko še nismo vedeli, da jutri igramo na glavnem odru Szigeta. Dobri stari, še lepši novi časi,« so zapisali fantje iz skupine Joker Out, ki se očitno še kako zavedajo, da jim uspevajo velike stvari.