Joker Out: prebudil se je balkanski duh

Priljubljena skupina trenutno uživa v poletnem vzdušju na velikih festivalskih odrih. Julija in avgusta jih čakajo koncerti na kar devetih festivalih po Evropi. Če so še pred dnevi noreli na odru z občinstvom festivala Ruisrock na Finskem, se evforija te dni nadaljuje na srbskem Exitu, nato v Varšavi, Deichbrand festivalu v Nemčiji, Plovdivu v Bolgariji in avgusta na glavnem odru slovitega festivala Sziget na Madžarskem. Ko so se na začetku leta mladi glasbeniki za nekaj časa umaknili v London, je v iskanju navdiha za tretji studijski album nastala skladba Šta bih ja. Pesem govori o ljubezni na daljavo in občutkih, ki jih je v velikem mestu doživela peterica.

»Ko se v mističnih londonskih nočeh iskanje ljubezni in bližine preliva iz vsakega kozarca in preži za vogalom,« vsebino nove skladbe v nekaj besedah poetično strne frontman skupine Bojan Cvjetićanin. Ognjevitost, s katero je pesem zaznamovana, fantje odlično dopolnijo z besedami: »Šli smo na zahod po svetovljanski navdih, a sta se v nas vnela balkanski duh in zvok. Ta intenzivna mešanica lastne kulture in novih izkušenj se je prelila v pesem, kar jo naredi res posebno.« Pesem je občinstvo sprejela že ob prvem izvajanju v živo, in sicer v sklopu turneje See you soon. Čeprav še ni bila uradno izdana, so jo oboževalci na koncertih posneli, jo delili na spletu in brez težav osvojili še eno besedilo.

»Že od prvega koncerta smo vedeli, da je to naš naslednji singel, saj je sprožil daleč največjo evforijo med občinstvom. Takoj po prvi javni izvedbi je posnetek zakrožil po tiktoku in postal viralen. Kmalu pa ga je občinstvo pelo kot vse preostale pesmi z albumov,« fantje ne skrivajo zadovoljstva.