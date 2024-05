Je Ilka Štuhec zaljubljena? Slike z rajskega potovanja dajo misliti (FOTO)

Ena naših najboljših smučark vseh časov Ilka Štuhec si je po tekmovalni sezoni vzela čas za premor in obiskala prelepo Šrilanko. Te otoške države pa ni obiskala sama, ampak ji je družbo delal Denis Janežič. Po poročanju Večera je Denis nekdanji karateist, zdaj pa se posveča snemanju in fotografiranju, pri čemer je, kot lahko vidimo na njegovem profilu na instagramu, odličen.

»Biti turist in raziskovati Šrilanko. Od zlatega peska plaže Mirissa do meglenih višin Elle do Sigiriye, najina šrilanška pustolovščina ni bila nič drugega kot čarobna,« je Denis zapisal na instagramu in zraven objavil nekaj krasnih slik s potovanja, na katerih je bila tudi naša smučarska šampionka.

Ali se med njima plete kaj več kot le prijateljstvo, bo pokazal čas. Naša smučarka je sicer na slikah videti zelo srečna, a nasmejana je tudi sicer zelo pogosto, tako da bi samo po tem težko rekli, da je zaljubljena.

Ilka je v pretekli smučarski sezoni dokazala, da še vedno spada med najboljše. Kot kaže uradna lestvica Mednarodne smučarske organizacije, je v skupnem seštevku smuka zasedla osmo mesto, kar je dober rezultat, ki je hkrati tudi dobra spodbuda za prihodnjo sezono. Pred leti je bila sicer v skupnem seštevku smuka že prva.