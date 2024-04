Darja Črnko poslej le še Ilkina mama

Smučarska karavana v teh dneh bodisi počiva bodisi izkorišča še vedno ustrezne razmere ponekod po srednji Evropi trening in testiranje opreme. Obenem pa je živahno tudi v ozadju, kjer sestavljajo posamezne ekipe. Nekaj vprašanj je tudi pri slovenski reprezentanci, čeprav kakšnih številnih zasukov ne gre pričakovati. Kar presenetljivo pa odmeva zadnja novica, da bo trener Ilke Štuhec, naše edine smukačice najvišje ravni, poslej Aleš Gorza, iz ekipe se po poldrugem desetletju umika njena mama Darja Črnko.

Mariborčanka se je z dvema naslovoma svetovne prvakinje v smuku (St. Moritz 2017, Åre 2019) zapisala med naše vodilne junakinje belih strmin, pri svojih 33 letih še vedno vztraja na najvišji ravni, od zadnje zime se je poslovila z 2. mestom na tekmi finala sezone v Saalbachu-Hinterglemmu. Prav v tem solnograškem smučarskem paradižu bo prihodnje leto svetovno prvenstvo, naša edina reprezentantka, ki redno tekmuje v najhitrejši disciplini, bo poskusila po novih smernicah, brez mame v ekipi. Darja Črnko je bila v različnih obdobjih njena serviserka, celo edina v svetovnem pokalu, trenerka in vodja ekipe za vse logistične zahtevne poteze od poletnih priprav naprej.

Na izjemni športni poti je osvojila dva naslova svetovne prvakinje v smuku. FOTO: Lisi Niesner Reuters

In kako je obrazložila svoj odhod iz ekipe? »Ko kot trener ali vodja ekipe izgubiš pozornost tekmovalca, je čas za spremembo. Z Ilko sva prišli do točke, ko se najina pogleda o tem, kako naprej, preveč razhajata. Ni se lahko posloviti. Doživeli smo marsikaj, osvojili skoraj vse, a kljub temu zdaj nimam občutka, da je delo opravljeno. Zgodijo pa se tudi reči, na katere nimaš vpliva. Takšen je šport na najvišji ravni. To je bila najina pot in zadovoljna sem, da sem ji ustvarila razmere in možnosti za uspehe ter s tem pripomogla k njeni zgodbi in uspešni karieri,« je poudarila.

Seveda je v tem primeru tudi razmišljanje ene vodilnih slovenskih smučark doslej podobno: »Mama je meni in ekipi dala vse in še več, za kar sem ji zdaj in ji bom večno hvaležna. Skupaj sva premaknili meje in dokazali, da je vse mogoče. Njena strokovnost nikoli ni bila vprašljiva, a razhajanja v določenih pogledih so prevelika, da bi skupaj nadaljevali. Odgovornost za to v veliki meri prevzemam jaz. Zdaj bova imeli čas in priložnost, da znova gradiva odnos mama-hči. Ta odnos se je v vseh teh letih profesionalnega sodelovanja v bistvu izgubil, a ga želim zadržati za vedno. Mamin doprinos v ekipi bo težko nadomestiti. Drugače bo, morda celo malce strašljivo, a verjamem v uspešno prihodnost in predanost ciljem, ki jih bomo z ekipo zastavili.«

Med trenerji ne bo veliko novih obrazov

Tako Ilka ohranja svoj prepoznavni optimizem in z novo potezo, prihodom Gorze na mesto glavnega trenerja, v kali zatira namige, da bi lahko pomahala v slovo športni karieri. Res pa je, da poslej v spremenjeni ekipi, kajti poleg mame se od ekipe poslavljata še trener Natko Zrnčić Dim in fizioterapevtka Tina Kobale.

Naslednji dnevi pa bodo razkrivali še druge novosti v slovenski smučariji. Čeprav pretiranih zasukov ne gre pričakovati. Bolj kot ne, kot razkrivajo zanesljivi viri, naj bi naše adute v predolimpijski zimi vodili znani in tudi dosedanji trenerji. Nikakor ne bi presenečalo.če bi ostali Mitja Kunc, Denis Šteharnik ali denimo Klemen Bergant. Seveda pa najbolj odmeva potrjena vrnitev Andree Massija ...