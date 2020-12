Jacqueline na koncu šova razkrila, da bo februarja poroka (FOTO)

Jacqueline se bo poročila

Zaročni prstan je, o poroki se bosta še menila

Prstan za zdaj ostaja zaročni. FOTO: Voyo

Še ena sezonase je končala. Tokrat se je konec zgodil v tako imenovani vili ljubezni.Največji šok je ob koncu šova pripravila metliška kraljica Jacqueline . Kot smo že poročali, ni izbrala nobenega od snubcev iz oddaje , čeprav je priznala, da je opazila, da so se vsi zaljubili vanjo. Je pa razkrila, da je zaljubljena in da je pravega našla prek facebooka. Izbrancaje pripeljala s seboj in ga predstavila javnosti. Oba sta potrdila, da načrtujeta skupno prihodnost in v februarju že načrtujeta poroko.je pred časom, ki je bil zanjo prvi v življenju: kaj takšnega je, kot je povedala, dotlej videla le v filmih.Anamarija je dejala, da si želi mirno življenje, sporazumno delovanje in da ima Franc vrednote, ki so ji všeč. Prepričana je, da se bosta o vsem dogovorila.Zaročni prstan pa za zdaj ostaja zgolj to, kajti dejala sta, da se bosta o poroki še pogovarjala. »Imava še čas,« je pojasnil Franc.