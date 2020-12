Pop TV razkriva, kakšno plačilo dobijo sodelujoči v šovu

Damjan in Barbara. FOTO: Pop TV

V nedeljski oddaji Ljubezen po domače jegledalce presenetila s sporočilom, da se njeno srce v šovu ni ogrelo za nikogar., ki ga je povabila na romantični izlet, nato pa mu povedala, da do njega goji le prijateljska čustva, ji je očital, da se je v šov prijavila zaradi promocije.Na spletnih omrežjih so se kmalu pojavile špekulacije, da je Pop TV nekaterim kandidatom plačal za sodelovanje v šovu. »Jacqueline namerno igrala na to karto kakor je! Tu je sam POP TV jo fajn plačal! Ker bila ze več šivih ne sam v Sloveniji! Takim nebi dovolil v resničnostnih sivih igrati!« je zapisal (nelektorirano) eden od komentatorjev.Z vprašanjem, ali so kateremu sodelujočemu plačali za sodelovanje v šovu (in koliko), smo se obrnili na Pop TV. »Edino plačilo in največja nagrada, za katero se borijo naši sodelujoči, je – ljubezen. Tako smo letos dobili že tretjega dojenčka, ki se je rodiliniz aktualne, 4. sezone, ki se zaključi to nedeljo ob 20.00 na Pop TV,« so odgovorili.