Jacqueline išče promocijo, Jože zato: ona ni ženska zame (FOTO)

Napeto čakanje. FOTO: Voyo

Meni, da se je prišla le promovirat

Jacqueline ni ženska zanj. FOTO: Voyo

V šovuje znova bilo pestro. Tako je bila pred usodno oziroma končno odločitvijoinsta na trnih čakala njeno odločitev.»Spet nastopa trenutek resnice in upam, da sta pripravljena na vse«, jima je dejala. O Jožetu je dejala, da ima zanj le najlepše in najboljše besede, da je v redu človek in stabilen in priden. Jože se je ob teh komplimentih počutil ponosno in je dejal, da ji želi čim več sreče v življenju.Sandi je bil tudi deležen lepih besed, da je zanimiv in priden in podobno. »Resnično si v redu oseba in sem vesel, da sem te spoznal,« ji je vrnil Sandi.A na romantično potovanje je Jacqueline povabila Jožeta, ki je dejal, da se bo res potrudil, da jima bo lepo na romantičnem potovanju. Nato sta odšla na romantično večerjo. Tam ji je Jože dejal, da je zanj zelo ljubeča oseba. Jacqueline pa je razložila, da je bila na začetku šokirana nad snubci in nad dejstvom, da so nekateri bili že zaljubljeni vanjo. In zakaj je izbrala prav njega za romantični izlet?»Zato, ker nima nobenih pričakovanj do mene«, je razložila.»Sem eden slabših osvajalcev,« je dejal Jože, ki je bil kar malo razočaran, a vseeno vesel, da mu je povedala resnico in je dejal, da je v oddajo prišel, da bi našel ljubezen svojega življenja. In sporočil še: »Naj v oddajo ne pridejo tisti, ki se želijo promovirati,«.A tega očitka Jacqueline ob večerji vendarle ni izrekel, čeprav meni, da se je v oddajo prišla le promovirat.Je pa ob tem dodal, da je morda Jacqueline pričakovala, da se bo bolj grebel zanjo, da jo bo objemal in lupčkal. Ampak, kot je pojasnil Jože, je realist in dodal: »Ona žal ni ženska zame«.