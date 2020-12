Anamarija šokirana in v solzah: Tega niti v sanjah nisem pričakovala

V šovu Ljubezen po domače so trije pari uživali vsak po svoje. Anamarija in Franc sta se odpravila na morje, med romantično večerjo sta se pogovarjala o skupni prihodnosti.



Franci ji je povedal, da si želi z njo nadoknaditi vse, kar je zamudil v življenju. »Ti si prišla v moje srce in jaz te imam neizmerno rad. Nobene druge, samo tebe.« Nato jo je šokiral, saj je segel v žep in na plano privlekel škatlico, v njej pa prstan. Anamarija se je kar tresla od presenečenja in ganjenosti. Kot je dejala, ji še nikdar ni nihče podaril prstana.



»On gori za mene, jaz bolj kot ne čutim strah, bojim se, koliko moči mi bo to pobralo.« Povedala je, da ni idealen moški, da pa je dober človek: »Kolikor se bojim, toliko sem srečna, da ga imam.«



V skupnih trenutkih sta uživala tudi Darja in Janez. Pripravil ji je presenečenje in jo odpeljal v Planico, kjer sta se spustila po jeklenici. Nato sta lep zmenek preživela še na Veliki planini. »Midva res znava uživati, midva sva taka uživača, ustvarjena drug za drugega. Boljšo kombinacijo kot sva midva težko najdeš,« ji je dejal. Priznal ji je, da je že zaljubljen vanjo, ob tem pa je ostal brez želenega odgovora.



Globoko debate sta imela tudi Jože in Metka. Tudi njega so mučili strahovi, predvsem glede prilagajanja, a si je želel ustvariti skupno prihodnost z Metko. »Ne vem, zakaj se je v mene prikradel občutek, da je zdaj pa Metko nekaj začelo zvijati. Kakor da bi postavila en zid pred sebe, neko obrambno linijo, preko katere si še ne upa.« Junakinja je priznala, da se ne more odpreti, ker se boji, da bi bila ponovno razočarana v ljubezni.